Menetlus peab näitama, kas vanglas surnud noorel mehel lasti järgida raviplaani

Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Maarja-Liisa Kõiv täpsustas, et menetluse algatas justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisekontrolli talitus.

Praegu on teada, et 26-aastane kinnipeetav oli parandamatult haige ja pidi tervisliku seisundi tõttu järgima igapäevaselt kindlat ravirežiimi. «Kriminaalmenetluse käigus kontrollitakse, kas kinnipidamisasutuses tehti kõik selleks, et mehel oleks võimalik määratud raviplaani järgida,» lisas Kõiv. Menetlust alustati paragrahvi järgi, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest.