Tartu kultuuriosakond ootab rahastustaotlusi

Kultuurivaldkonnas saab taotleda toetust rahvakultuuri valdkonna huvitegevuse korraldamiseks. Lisaks oodatakse kultuuri suurprojekti, investeeringu- ja arengutoetuse taotlusi. Mitmed võimalused on taotlemiseks avatud esmakordselt. Kultuuriprogrammide ja kolmeaastase kultuuritegevuse toetuste taotlemise tähtaeg on 1. oktoober. Toetusliik, mis on avatud veel 2019. aasta tegevuste elluviimiseks, on väikeprojektide taotlus (toetust saab taotleda perioodiks 2019. aasta oktoober-detsember).