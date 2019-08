Vinge lõpuspurt tõi kiiruisutaja Marten Liivale rulluisumaratonil esikoha

Selle aasta kiireim naine oli valgevenelanna Marina Zuyeva, kes varem on olnud naiste arvestuses kõige parem kolmel korral. Üldarvestuses tuli tal leppida kümnenda kohaga, kaotus Liivale vähem kui neli sekundit.

Võit ei tulnud siiski kergelt, sest maraton läbiti väga kiires tempos. 42,2 kilomeetrit sõitis Liiv ajaga 1.09.28, möödunud aastal tegi Znotins rajarekordi, sõites ajaga 1.09.10. Pärast edukat sooritust ei plaaninud kiiruisutamisega tegelev Liiv õhtuks suuri pidustusi. «Täna võtan rahulikult ja puhkan,» ütles ta. Liiv rääkis, et kui võrrelda sõitmist jääl ja asfaldil, on jääl tunnetus kindlasti parem. Ka on erinev soorituse pikkus: kui kiiruiskudel läbib ta kilomeetri pisut rohkem kui minutiga, siis rulluisumaratonil tuleb vastu pidada üle tunni.