Muusikaarmastaja võttis eesmärgi kanda iga päev uut bändisärki

Natuke vähem kui kaheksa kuuga on üle poole särkidest juba seljas käinud, pisut rohkem kui neli kuud on veel minna.

Konsen rääkis, et ta on juba pikka aega bändisärke kogunud, aga eelmise aasta lõpus ühel peol kargas mõte pähe hakata särke iga päev seljas vahetama. Samal hetkel sai lubadus sõpradele välja hõigatud ja seega tagasiteed enam polnud. Konseni sõnul sõbrad alguses eriti ei uskunud, et ta selle tee ette võtab, aga nüüd, kui möödas on juba üle poole aasta, elavad kõik suure huviga kaasa.

Meelt lahutav hobi

Konsen on teinud iga päev eri särk seljas pilti ja postitanud selle tõestuseks nii Facebooki kui ka Instagrami. 15. augusti seisuga on tema leheküljel 227 bändisärgiga pilti. Konsen märkis, et pilte teeb enamasti abikaasa, kes ettevõtmisele kaasa elab, aga vahel pildistamisest ka tüdib. Õnneks mahub suur osa särke neil ilusti koju ära, mõned on Konsenil ka töö juures ja mõned maale viidud, ka on paar tükki läinud kaduma.

Konsen juhib IT-firmat, mis on tema sõnul üsna igav töö ja seetõttu ta vajaski kõrvale täpselt sellist meelt lahutavat hobi.

«Muusika on mu elu üks peamisi rõõme,» ütles Konsen ja märkis, et särkide kogumiseni viiski muusikaarmastus.

Bändide särke võib Konseni kogust leida seinast seina. Näiteks on ta kandnud rohkem kui poole aasta jooksul Snoop Doggi, Iron Maideni, Rammsteini, Pink Floydi, Dj Heiki, Bruno Marsi, Põhja Konna, Bob Marley, Dagö, Metallica, Marco Tasase ja Propelleri särke.

Üks vanimaid on 2004. aastal Ateena kesklinnast ostetud Cannibal Corpsi pusa, millega Konseni bändisärgiaasta 1. jaanuaril alguse sai. Konsenil on enda sõnul väga hea meel, et see on nii kaua vastu pidanud, kuigi oli vahepeal lausa neli aastat kadunud. Särkide kadumisjuhtumeid on Konsenil veel olnud. Näiteks üheksa aastat tagasi kandis ta mõnda neist sõbra juures remonditööl abiks olles ja unustas sinna maha. Nüüd paar päeva tagasi leidsid särgid uuesti tee temani, kui sõber kadunuks jäänud särgid üles leidis ja omaniku kätte toimetas.

Vimkaga kingitused

Konsen kuulab väga erisugust muusikat, aga kõige hingelähedasemad on talle metal ja rokk. Konsen käis ka Raadil 18. juulil Metallica kontserdil ja kiitis, et bänd suudab ikka veel rahva endaga kaasa tõmmata.

Oma sõnul saab ta päris palju sõpradelt kingituseks särke, millest paljud on kerge vimkaga. Näiteks toob ta esile Marco Tasase ja DJ Heiki särgid. Suurema osa särkidest peab ta kahjuks siiski ise ostma.

Järgmise aasta alguses plaanib Konsen korraldada Tartus heategevuskontserdi, kus enamik särgivarust läheb heategevusliku eesmärgiga oksjonile: saadav tulu on plaanis annetada koduta loomadele. Mõned endale kallimad särgid jätab ta siiski alles.