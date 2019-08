Prügikastist leiab rullbiskviiti ja süütevedelikku

Kui kolleegiga käiku plaanisime, arvas ta, et peaksime ratastega minema. Oota, mis asja?! Ei, lähme ikka autoga... äkki... palun. Ta ütles, et nullkululiiklemine minevat prügisukeldujate mentaliteediga paremini kokku. Jällegi, teoorias ma usun, et iga autoga liikumata kilomeeter on parem meile kõigile. Maailm on ülerahvastatud ning nii suur ressursside raiskamine ja inimkonna mugavus ei peaks olema esimesed argumendid. Siiski, lubasin endale moraalset paindlikkust ja veensin end, et eksperimendi õnnestumise huvides on meil mõistlikum autoga käia. Vaja oli jõuda paljudesse kohtadesse ja tehnikat kaasas tassida. Ja leitud toitu ka. Oleks ainult iseendale ainult ühte konteinerisse otsima läinud, saanuks rattaga läbi küll.

Teine valikukoht oli, kas peaksin kummikindad kaasa võtma. Mõtlesin, et need leiavad ju ka võrdlemisi ruttu tee prügikasti ja see on ka keskkonnavaenulik. Samas, prügi. Lögased haisvad konteinerid. Dilemma lahendas see, et unustasin kindad maha. Viga. Väga suur viga. Õnneks olid autos niisked salvrätid, millega pärast iga sukeldumist käsi sain nühkida. Kuid see pakkus pigem mentaalset tuge. Tõenäoliselt ma haisesin. Ma ei tea, kui kaua need niisked salvrätid lagunevad. Võimalik, et jäin nende kasutamisega keskkonnale rohkem võlgu, kui oleksin kasutanud paari kummikindaid.