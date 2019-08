Puhja kooli remonti häiris kümne aasta tagune praak

Suurimad möödalaskmised projektis on seotud nõrkvoolusüsteemidega, mis ei vastanud nõuetele ning vajasid uuesti projekteerimist. Peale selle tuli projekti täiendada juurdeehitatava aatriumi konstruktiivsete lahenduste osas. Praeguseks on projektimuudatused tehtud ja ehitaja saab töid jätkata.

Praeguse ehituse käigus on avastatud ka hulgaliselt ehitusvigu kümne aasta taguses fassaadisoojustuses. Paljudesse kohtadesse on fassaadikrohvi paigaldatud ilma armatuurvõrguta. Akende vahepostide sisse on jäetud vanade akende raamid, mida ei ole soojustatud ning mis on kohati ka mädanenud.

Hoolimata arvukatest projektivigadest, mis on tekitanud ehitustegevuses viivitusi, on vallajuhtide sõnul ehitaja siiski optimistlik. Ehitaja on lubanud, et hoone valmib tähtajaks, selle aasta lõpuks, eeldusel, et ebameeldivaid üllatusi enam ei ilmne.