Rock korvpalliklubi alustab sügisel tööd lasteaialastega

«Rock korvpalliklubi on algusest peale silmas pidanud, et kogukonnaklubi ei tähenda ainult tippmeeskonna majandamist, vaid ka korvpallile laiemat pilku,» ütles üks klubi eestvedajaid Tanel Tein. «Kuna korvpall pole Tartu lasteaedades põhimõtteliselt esindatud, otsustasime alustada kõige väiksematest, et siis koos liikuda koolidesse ning hakata koostööpartneriks nii noorte- kui ka täiskasvanute võistkondadele. Olla niimoodi tõeline kogukonna käimatõmbaja.»