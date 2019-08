Naine kleebib endale habeme ette ja teeb mehena filmis hiilgeroll

Parimad sõbrannad Ditte ja Louise (Ditte Hansen ja Louise Mieritz) on jõudnud eluaastatesse, kus ainsad pakutavad rollid näikse olevat vanad prostituudid ja emad meestele, kes on neist päriselus vanemad. Neil on oma väike revüüteater, millega nad tuuritavad mööda maapiirkondi. Kiired kostüümivahetused ja rõhutatud seksapiil on aga muutumas üsna kurnavaks.