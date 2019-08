Valgusfooride parandustöödega kaasnevad mitmed liikluspiirangud

Täna õhtul kell 19–22 on liikluseks suletud Puiestee tänava üks sõidurada ja kõnnitee, liiklust reguleeritakse reguleerija abil. Teisipäeval on kõnnitee jalakäijatele suletud kell 10–17 ja sõidukitele üks sõidurada kell 20–22. Kolmapäeval jätkatakse töid Puiestee tänava sõiduteel, tööde ajal on kell 20–22 suletud Narva maantee üks sõidurada ja kõnnitee. Töid teeb IB Foor.