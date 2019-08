Lukas toob järgmise ministeeriumi esinduse Tartusse

See koht on vajalik sellepärast, et Tartus ja Lõuna-Eestis on palju kultuuriasutusi ja inimesi ning kollektiive, kelle teemadega tuleb ka tegeleda, ja nad ei pea alati Tallinnasse sõitma, et nõu pidada või oma lugu või ettepanekud ära rääkida, selgitas Lukas.