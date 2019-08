Eesti hiphopi lipulaevad kogunevad jälle Elvas

Genka rääkis, et Eesti hiphopimaailmas on kõik omavahel enam-vähem tuttavad ning korraldajana on tal teada artistide eelistused ja tahtmised, kuigi midagi erilist ei ole talle neis silma hakanud. «Näiteks Tommy Cash sai ühel aastal oma Jim Morrisoni pildi, aga muud ekstravagantset pole olnud,» ütles ta.

Täna õhtul esineva Cool D arvates on hiphopifestival väga vajalik, kuna sinna tulevad kokku kõik need muusikahuvilised, kes sellist stiili kuulavad, ning suures osas on seal kohal ka praegu tuntud ja tegutsevad artistid. Cool D lisas, et Eesti hiphopis on näha palju huvitavaid tegijaid, aga natuke jääb puudu omanäolisusest.