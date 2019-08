Politsei palub uppunud mehe tuvastamisel abi

Hinnanguliselt võib mees olla 30-35aastane. Ta on keskmise kehaehituse ja lühikeste tumedate juustega. Mehe rinnal on umbes 15cm suurune ringjas tätoveering. Seda ääristavad päiksekiiri meenutavad jooned ning selle keskel on viisnurk. Seljas kandis ta tumedat tuulejopet, punast dressipluusi, jalas valge triibuga musti dressipükse ning valgeid spordijalatseid. Dokumente või teisi isiklikke esemeid mehe juurest ei leitud.