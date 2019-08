Jaapanlanna maalis päikesekella

Yamada sõnul on majaelanikud teda aitamas käinud. Juhan Tammistu, kelle kodu asub nüüd kõrvalmajas, käis abis iga päev. «Põrgu värk, muidu oleks ju igav!» ütles Tammistu.

Tartu linnaresidentuuri koordinaator Salme Kulmar rääkis, et 2. au­­gustil kell 19 saab päikesekella valmimisel kokku lüüa klaase ja süüa kringlit. Avamisel lubas karmoškat mängida Kaisa Kuslapuu.

Haruka on maalinud projekti Sun of the City raames alates aastast 2017 kolm päikesekella – Leedus, Jaapanis ja Hiinas.