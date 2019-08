Politsei otsib Kaagvere erikoolist lahkunud noormeest

Denis lahkus omavoliliselt Kaagvere külas asuvast erikoolist ehk Maarjamaa hariduskolleegiumist möödunud nädalavahetusel, 27. juulil ning tema asukoht on seni teadmata. On tõenäoline, et ta võib liikuda pigem Tartu ja Elva kandis, kuid välistada ei saa ka teisi piirkondi.