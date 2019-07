Tartu ülikooli Delta keskuse ettevõtlusmajas peetakse sarikapidu

Delta keskuse ettevõtlusmaja on viiekorruseline ärihoone, kuhu tuleb ligikaudu 3500 ruutmeetrit rendipinda. Selle eesmärk on tuua õppe- ja teadustööga haakuv teaduspõhine ettevõtlus ülikoolile võimalikult lähedale ning avada võimalused mitmekesiseks koostööks. Ettevõtlusmajja kolivad masinõppe ja andmeteaduse kompetentsikeskus Stacc OÜ, Cybernetica AS, AS SEB Pank, Statistikaamet, Swedbank AS, Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaator ja SA Tartu Teaduspark.