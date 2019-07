LõunaTERA avab peagi uue maja uksed

Uuel õppeaastal asuvad Tartu Erakooli filiaali LõunaTERA lapsed õppima Lõunakeskuse taha kerkinud täiesti uues hoones. Seni tegutses LõunaTERA sealsamas lähedal aadressil Teaduspargi 9, kuid sealsed ruumid jäid üha kasvavale koolile kitsaks. Äsja valminud majas hakkavad õppima esimese kooliastme ehk esimese kuni kuuenda klassi lapsed ning igas klassis on maksimaalselt 18 õpilast. Tänavu võtab LõunaTERA uusi õpilasi vastu ainult esimesse kolme klassi.

Õpetajatel oma korrus

Uus maja on valgusküllane, igast klassiruumist viib uks otse välja verandale, kus õpetajatel on võimalik tunde anda. Koolimajas on palju eraldatud pesasid, kus õpilased saavad lugeda, teha rühmatöid või niisama aega veeta.

LõunaTERA direktor Rein Uusmaa (alumisel pildil) rääkis, et kogu koolimaja on kohandatud laste heaolu silmas pidades. «Kool peaks olema selline koht, kus laps tahab olla ja talle meeldib seal käia,» lausus Uusmaa.

Ka on uues koolimajas noorematele õpilastele mõeldud liumäed ja ronimisredel. Kogu koolimaja on sisustatud eakohase mööbliga ning ruumid on jaotatud üldklassitundide pidamiseks. Uusmaa rääkis, et tulevikus on plaan soetada ka paarkümmend tõukeratast, et käia koos õpetajaga näiteks väljasõitudel.

Mänguväljakut luues on arvestatud laste huvide ja soovidega. FOTO: Seleri Tidor

Koolimaja uus mänguväljak. FOTO: Seleri Tidor

Õpetajatele ei tule uude koolimajja klassikalist õpetajate tuba ega direktorile oma kabinetti. Uusmaa sõnul saavad õpetajad eraldi korruse, kus nad võivad tunda end koduselt ja tundide vahel puhata. «Õpetajal ei tohiks tekkida soovi pärast tööpäeva koolist kiiresti koju pääseda,» ütles LõunaTERA direktor.

Uue õppehoone taga võib märgata ebatavalise kujuga tunnelite ja sillaga mänguväljakut. See mänguväljak on Tartu Erakooli nõukogu esimehe Urmo Uibolehe (ülemisel pildil) sõnul kokku pandud täpselt laste soove ja huve järgides ega ole tellitud kataloogist. Teist sellist ei ole.

Kogupäevakool

LõunaTERAs algab koolipäev kell 9 ja lõpeb kell 16. Hommiku alustuseks tehakse ühiselt hommikuvõimlemist. Rein Uusmaa ütles, et selle üks eesmärke on kehalise aktiivsuse innustamise kõrval kõiki lapsi omavahel tutvustada, et nad üksteist teaksid ja kooli peal ära tunneksid.

Õpetajatele on uues majas eraldatud terve korrus. FOTO: Seleri Tidor

Fuajees lõpetatakse veel viimistlustöid. FOTO: Seleri Tidor

Urmo Uiboleht rääkis, et õpilaste arv tundides hakkab varieeruma, mõnel juhul võib olla tunnis näiteks kümme õpilast, aga mõnikord ka 36, sest õpetajad annavad liittunde, kus õpivad koos eri klasside lapsed. Selline õppekord annab õpilastele võimaluse suhelda erinevate koolikaaslastega ja neid tundma õppida.

LõunaTERA on kogupäevakool, kus õpilaste tegevus on korraldatud kogu päeva ulatuses.

Õppetöö vaheldub erineva tegevusega, üldharidusliku õppe sisu põimub huviharidusega. Iga päev veedavad õpilased ühe tunni õues. Lisaks koolile on uues majas ka Tartu eralasteaed Terake.

Võimlat saab vaheseinaga eraldada näiteks tantsutundideks. 7 x FOTO: Seleri Tidor

Koolimajas on liumäed algklassilastele. FOTO: Seleri Tidor

Tuttuus koolimaja avab uksed juba 21. augustil. Praeguseks on koolis sada õpilast ja 15 õpetajat, kuid direktori sõnul nii õpilaste kui ka õpetajate arv kindlasti kasvab.

Esimene TERA kool avati 2007. aastal, mil loodi koolipidajaks mittetulundusühing Tartu Erahariduse Edendamise Selts. Tänavu lõpetas TERA 12. lend.