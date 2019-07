Tartlaste võistlussari võõrustab keskmaajooksu koorekihti

Keveki jooksusarja hakati pidama mullu Andrus Mutli eestvedamisel. «Kuna jäime eelmisel hooajal silma Eesti saja staadionijooksu sarja korraldajatele, soovisid nad tänavu korraldada ühe ja ühtlasi nende hooaja viimase etapi koostöös meiega Tartus,» selgitas Mutli. «Meile teeb see loomulikult ainult head meelt.»

Kõva andmine

Eeldatavalt saab Tamme staadionil näha 2000 meetri distantsil väga kõva võitlust, sest senise nelja etapiga pole Eesti staadionijooksude sarjas veel üldvõitjaid selgunud. Konkurents on tihe, kuid suurimad lootused võita peaauhind peaks olema Kelly Nevolihhinil ja Olavi Allasel.

Nevolihhin on seni võitnud kolm distantsi, tema suurim konkurent, triatleet Katrin Zaitseva on parim olnud ühel etapil. Zaitseva võib üldesikoha saada juhul, kui võidab 2000 meetrit ja Nevolihhin jääb neljandast kohast tahapoole.

Naiste jooksu suurfavoriidiks võib aga pidada Liina Tšernovi, kes staadionijooksu esimestel etappidel jalavigastuse tõttu osaleda ei saanud.

Meeste konkurentsis alustab viimast etappi liidrikohalt Mark Abner, kuid 2000-meetrist distantsi arvestades peaks üldvõiduks suurimad võimalused olema Oliver Allasel, kelle suurim rivaaliks heitluses üldesikoha pärast võib pidada Karel-Sander Kljuzinit.

Hästi omaks võetud

Kui Eesti staadionijooksude sarjas panevad end proovile ennekõike tõsisemad jooksusportlased, siis Keveki sari on mõeldud ka neile, kes tegelevad jooksmisega tublide harrastajate tasemel. Andrus Mutli ütles, et võistlussari sai mullu algatatud sel lihtsal põhusel, et Tartus midagi seesugust ei korraldatud – kes soovis end staadioniringil proovile panna, pidi sõitma näiteks Võrru või Viljandisse, kus sellised jooksusarjad on toimunud juba mitmeid aastaid.

«Käisin idee trennikaaslastele välja ja kõik kiitsid plaani heaks: muidugi oleks sellist sarja vaja,» meenutas Mutli, kes ise on keskendunud lühematele distantsidele. «Eelmisel aastal võistlesime ülikooli staadionil ja esimesel etapil oli kohal 80 inimest. Staadionil lippamine on hakanud meeldima ka neile, kes muidu on eelistatud metsas jooksmist,» märkis ta.

Kuna ülikooli staadioni rajakate on väga halvas, vihase ilma korral lausa ohtlikus seisus, koliti võistlussari selleks aastaks Tamme staadionile. Seni on toimunud viis etappi ning võistluselt on läbi käinud enam-vähem kõik Lõuna-Eesti paremad jooksjad. Selleks, et konkureerida üldvõidu nimel, tuleb täiskasvanutel osaleda vähemalt viiel ning noortel neljal etapil.

Senise nelja etapiga pole Eesti staadionijooksude sarjas veel üldvõitjaid selgunud.

Lisaks kesk- ja pikamaajooksjatele saavad Keveki sarjas end proovile panna ka sprinterid. Ka tänane jõuproov algab kell 19 just 200 meetri jooksuga, umbes pool tundi hiljem pääsevad Tamme staadioni tartaanile 2000 meetri jooksjad. Muuseas, distantside pikkused on etapiti erinevad, sprinteritel jäävad need vahemikku 60–400 meetrit, võhmakamatel aga 800 – 10 000 meetrit.

«Hea meel on tõdeda, et jooksjad on meie sarja üles leidnud ja osalejaid on meeldivalt palju,» ütles Mutli. «Eks siin mängib oma rolli ka see, et kuna meil on elektrooniline ajavõtt ja tagatud on tuulemõõtja, samuti aitavad meid ametlikud kohtunikud, siis kõik sarjas joostud tulemused saab kirjutada ka edetabelisse.»