Vastvalminud peolaev jääb looduse vingerpussi tõttu sel suvel kuivale

«99,9 protsenti laevast on valmis, aga veetase on Emajõel Rannu-Jõesuus praegu nii madal, et alus jääks seal kinni,» selgitas Kollist. Selleks suveks mattis ta laeva vette laskmise mõtte maha ning ootab nüüd vihmast sügist. «Saamegi rahus ehitada laevale klaaskatuse ja paigaldada küttesüsteemid, sest minu mõte oligi, et laeval saaks pidusid pidada aasta ringi,» lisas ta.