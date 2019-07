Tammeka naiskond korraldab taas heategevusliku jalgpallimängu

«Roosa jalgpall» on Tartu JK Tammeka naiskonna poolt korraldatud igaaastane sportlik heategevusüritus koostöös Kingitud Eluga, millest saadud tulu läheb rinnavähi vastaseks võitluseks ja ennetamistöö hüvanguks. Üritus on toimunud alates 2013. aastast ning on kujunenud kõige järjepidevamaks naiste klubijalgpalli edendavaks ürituseks.