Loodusmajas valmis mesimagus papaia

Tartu loodusmaja töötajad on oma töökohas ikka taimi kasvatanud ja kui mõni neist vilju kannab, on see tähtis sündmus, millest räägitakse mitu päeva ette ja taha. Kevadest saati on loodusmajas jälgitud harilikku papaiat ehk harilikku melonipuud ning läinud teisipäeval oligi sel vili valminud.