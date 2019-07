Foto sündmuspaigalt: kohalikele tuli Elva tapatöö suure šokina

Tänaval kohatud inimesed jäid tapatööst rääkides kidakeelseks, kuid kõik tunnistasid, et tegemist on suure šokiga, kuna varasemast pole teada, et seal majas oleks toimunud näiteks suuri joominguid või esinenud vägivallatsemist. Ka Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ütles, et kõnealuse perekonnaga pole neil kokkupuuteid olnud.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Kauri Sinkeviciuse kinnitusel elas kahtlusalune tapetuga ühe katuse all. Tapetud naine oli olnud kahtlusaluse endise elukaaslase ema. Tapmises kahtlustatavat meest ei ole varem kriminaalkorral karistatud, küll on ta kohalikule piirkonnapolitseile varasemast teada alkoholiprobleemi tõttu.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba ütles, et kuriteo motiiv ja muud üksikasjad on veel selgitamisel, kuid ta andis mõista, et vägijookidel oli tragöödias oma roll, kui märkis, et politseitöös näevad nad tihti, et konfliktid võivad viia raskema vägivallani sagedamini siis, kui üks osapool on alkoholi kuritarvitanud.