Tartus algasid rahvusvahelised indiacavõistlused

Võistlused algasid täna alagrupimängudega, teisipäeval toimuvad poolfinaalid ja kolmapäeval selgitatakse finaalides välja parimad indiaca-klubid. Mänge on võimalik vaadata tasuta kella 9–18 vahel.

Indiaca liidu esimees Maarika Jaguson ütles, et tavaliselt võistlevad aktiivselt viis riiki: Eesti, Saksamaa, Jaapan, Luxemburg ja Šveits. Seekordsel klubidevahelisel võistlusel Tartus osalevad veel Belgia ja Poola võistkonnad.

Tartu Telia indiaca klubi treener Andrus Novoseltsev rääkis, et eestlased on sel alal pea alati finaali jõudnud, kuid medalite arvult ja tulemustelt edestab Saksamaa Eestit. Novoseltsevi sõnul sihivad kõik Eesti klubid kõikides kategooriates vähemalt finaalmängu ja sealt edasi esimest kohta.

Indiaca on spordiala, mis sarnaneb võrkpalliga ja on pärit Lõuna-Ameerikast. Euroopasse jõudis see 1936. ja Eestisse 1996. aastal.