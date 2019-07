Üle poolesaja ujuja läheb pühapäeval Saadjärve ületama

Tartumaa spordiliidu tegevdirektor Lembit Toru ütles, et pühapäeval on võistlema oodata ligi 70 ujujat, ka eelnevatel aastatel on üle saadjärve ujumises võistelnute arv jäänud samasse kanti.

Distantsi pikkus on ligi 1500 meetrit. Ühisstarti lubatakse kõik võistlejad, kes on oma allkirjaga kinnitanud, et nende tervis on korras. Start on Kukulinna poolses rannas ja finiš Kalevipoja kivi juures, kus veest välja tulles peab võistleja jooksma kivini ja seda puudutama.