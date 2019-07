Linn on asunud planeerima Ränilinna piirkonda

Abilinnapea Reno Laidre sõnul on tegemist kogu piirkonna tervikliku väljaarendamisega. «Ränilinnast saab hea elukeskkonnaga linnaosa, kus kõik vajalik on käe-jala juures olemas. Kavandatavad tegevused on loogiliseks jätkuks juba valminud ja linna poolt ehitusauhinna saanud Kristalli tänava piirkonna arendusele ning peagi töösse minevale Kvartsi tänava piirkonna arendusele. Tartu linn on ihaldusväärne elukoht paljudele ning heameelt valmistab see, kui inimeste soovid ja ettevõtjate tegevus ühes suunas liiguvad,» rääkis abilinnapea. Ta lisas, et kui planeerimine kulgeb ootuspärases graafikus ja majanduskeskkond soosib investeerimist, siis võiks viie aasta pärast piirkond olla juba oluliselt muutunud.