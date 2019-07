Uuel õppeaastal laieneb Tartus noorte tehnika- ja tehnoloogiaringide valik

Projekti eestvedaja Tuuli Hiiesalu selgitas, et HuviTERA uus avatav multimeedia huviring on mõeldud 6.–9. klassi õpilastele, kellel on huvi ühiskonnas toimuva vastu ja kes on erinevaid meediavahendeid kasutades valmis ka ise meediasisu looma. «Meediaalane kirjaoskus on tänapäeva ühiskonnas kujunemas üheks järjest olulisemaks oskuseks. Noor võiks ja peaks saama aru sellest, mida kuuleb ja näeb ning oskama seda ka analüüsida. Samuti võiks tänapäeva noorel olla olemas oskus luua ise eetilist, esteetilist ning põnevat meediasisu,» märkis Hiiesalu.