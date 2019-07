Metallicale eelneb Tartus metali ABBA

Ghost tuleb täna lavale kell 19.30, veidi enne Metallicat, kelle esinemine algab kell 21. Ghost esineb täna esimest korda Eestis ja on fännidele tuttav võimsa lavašõu poolest.

Ansambli Metro Luminal basskitarrist Kalle Nettan ütles, et talle meeldib Ghosti teatraalsus. Tema vaatab satanistliku bändi kontserti kui head komöödiat, kus tögatakse katoliku kirikut. Nettan teadis öelda, et Ghosti juht ja laulja Tobias Forge võtab oma lauludes kristluse kallal, sest usuõpetaja käis kooliajal metal-bändi teinud lauljaga pahandamas.

Nettani sõnul viljeleb Ghost intelligentsemat metali't kui Metallica. Tänane peaesineja on tema arvates vägeva ajalooga ja palju saavutanud, aga praeguseks on ta juba igav. Ghost seevastu on Nettani arvates salapärane ja müstiline, aga samas läbi ja lõhki naljakas.

Salapärasust hoidis Ghosti liikmete anonüümsus. Bändi liikmed on nimeta ja näota, ainuke, kelle isik on teada, on bändi laulja Tobias Forge. Läbi aastate on väidetavalt bändis kaasa löönud Nirvana kunagine trummar ja ansambli Foo Fighters laulja ja kitarrist Dave Grohl ning veel teiste raskema muusika bändide artiste.

Algusaastatel oli bändi juht ja laulja satanistlik preester, kes kandis kristlusest ainest saanud vaimuliku riietust satanistlike tunnustega. Aastatega on laulja kolm korda vahetunud. Praegune laulja vaimuliku riideid enam ei kanna.

Endine Metsatöllu trummar ja bändi Must Hunt asutaja Marko Atso ütles, et Metallical on kahte tüüpi kuulajaid. Ühed, kes kuulavad Metallicat juba algusest peale, ja teised, kes on umbes kümne aasta eest bändi kuulsuselainega leidnud. Ghost meeldib Atso arvates mõlemat tüüpi kuulajatele, sest Forge on geniaalne muusikakirjutaja. «Ta on ühendanud väga eduliselt ABBA ja metal'i,» ütles Atso.

Nettan toob samuti välja, et Ghost on metal'i ABBA. See arvamus tuleneb sellest, et Forge ise on toonud ühe inspiratsiooniallikana välja selle kunagise Rootsi poppbändi. Lisaks avaldas Ghost 2013. aastal enda versiooni ABBA laulust «I’m a Marionette».

Rootsi metal-bänd on soojendanud Metallicat ka varem. Atso julges arvata, et teine soojendusbänd Bokassa on maksnud selle eest, et saaks Metallicat soojendada, aga Ghost meeldib Metallica liikmetele ja sellepärast esineb ta koos nendega. Ta lisas, et ei tea õigemat bändi, kes võiks Metallicat täna soojendada.

Atso soovitab Ghostil silma peal hoida, sest nad on väga kiiresti tõusvad tähed muusikataevas, kes pole veel täiesti tippu jõudnud. Ta ütles, et poolteist tundi, mis täna Ghostile lubatud on, jääb väheks, sest nende täit lavašõud nii lühikese ajaga ei näe. Atso arvas, et Eestis võib-olla nii pea bändi esinemas ei näe, aga Soomes ja Rootsis esineb Ghost tihedamini.