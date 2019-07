Esimesel poolaastal laekus Tartu linna eelarvesse 55 protsenti tuludest

Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mida laekus 42,7 miljonit eurot ehk 51% eelarvest. Maksutulusid kokku laekus 44,4 miljonit eurot. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi on laekunud 40,3 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müügist 10,7 miljonit eurot, muid tulusid 1,3 miljonit eurot, sh Tartu Veevärgilt dividende 0,5 miljonit eurot ning põhivara müügist 0,2 miljonit.

Kulud moodustavad 96,4 miljonit eurot ehk 48% eelarvest. Tööjõukulud on 39,4 miljonit eurot, majandamiskulud 27,9 miljonit eurot, toetuseid on antud 11,9 miljonit eurot, põhivara soetuseks on kulunud 16,8 miljonit eurot ning intressikuludeks 0,2 miljonit eurot. Suuremad väljaminekud on olnud hariduse (51,5 miljonit eurot) ja majanduse valdkonnas (14,2 miljonit eurot).