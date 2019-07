Korraldaja hoiab Metallica saabumist ja lahkumist puudutavat infot saladuses

Varasemalt on Metallica liikmed majutatud Tallinnas Palace'i hotelli või nad on lennanud kohe pärast ülesastumist eralennukiga järgmisesse sihtkohta. Sedapuhku pole veel teada, millal ja kuidas ansambel Tartusse saabub ning siit lahkub.

Muu hulgas ei ole korraldaja sedapuhku soostunud avalikustama bändi erisoove. 1999. aastal Tallinnas antud kontserdil soovisid Metallica liikmed, et nende puhketoas domineeriks must värv ning joogipoolis tuli tuua kohale Londonist. 2010. aastal olid bändi nõudmised toitlustuse osas pigem tagasihoidlikud: sooviti proovida kohalikke roogasid, kuid tingimus oli, et nende valmistamiseks oleks kasutatud mahetooraineid.

Kui varem on Metallica Eestis liikunud ka politseieskordi saatel, siis Tartu politseijaoskonna juhi Veiko Järva sõnul sellist teenust nemad seekord ei osuta. «Bändiliikmetel on oma turvameeskond, kuid politsei ja korraldusmeeskonna ühine ülesanne on tagada, et ansambel tihedas liiklusvoos ikka turvaliselt esinemiskohta jõuaks,» selgitas Järva.