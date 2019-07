Esimene rattaringluse jalgratas sai liiklusõnnetuses kahjustada, rattur jäi terveks

Sündmuskohal käis ka kiirabi, kes kontrollis jalgratturi tervist, ning meedikud kinnitasid, et keegi õnnetuses viga ei saanud.

Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa ütles, et see on esimene liiklusõnnetus, milles jalgratas kahjustada sai. Mõni aeg tagasi Sõpruse ringtee vahetus läheduses juhtunud õnnetuses ei saanud rattur viga ega rattaringluse jalgratas kahjustada.