Pealinna plastnõude keelustamisest Tartu eeskuju ei võta

Pärast pealinnast tulnud uudiseid toimusid ka Tartus abilinnapea Raimond Tamme sõnul sel teemal esmased mõttevahetused. «Kuna teadsime, et Euroopa Liidul on see teema niikuinii laual, otsustasime ühtse regulatsiooni ära oodata ja siis enda tegevust kavandada,» rääkis ta.

Nüüdseks on selgunud, et Euroopa Parlamendi eeskirjade järgi on alates 2021. aastast kõigis liikmesriikides keelatud ühekordselt kasutatavad plastikesemed, nagu taldrikud, söögiriistad, kõrred ja vatitikud. Seetõttu Tartu linn eraldi määrusi sel teemal vastu võtta ei plaani.

Raimond Tamm rääkis, et nad ei tahtnud keelustamisega rutata ka seetõttu, et biolagunevate materjalide piiritlemine ei ole nii lihtne. «Piiri tõmbamine on üsna keeruline, et mis on tegelikult keskkonnasõbralik materjal ja mis ei ole,» rääkis Tamm.

Tallinnas sügisel kehtima hakkava määruse järgi peavad sealsed ürituste korraldajad tagama, et eraldi kogutakse vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendeid.