Esialgsetel andmetel põrkasid kruusateel lauges kurvis kokku Fordi maastur ja motoroller. Rollerit juhtinud 59-aastane naine sai sedavõrd raskeid vigastusi, et suri sündmuskohal.

Maasturi juht, kes polnud kohalik ja oli teel Tallinna, selgitas, et roller kaotas kurvis juhitavuse. Rollerit juhtinud naine kandis kiivrit. Maasturit juhtinud mees oli kaine ja juhtimisõigusega.

Rollerit juhtinud naise abikaasa sõnul oli ta rolleriga sõitnud aastaid. Küll käis ta tööle Elvasse või Rõngu. Naine oli just viinud seened kokkuostu ja sõitis koju.

Tartu politseijaoskonna politseikapten Kaido Iste sõnas, et üksteisest mööduda püüdes kaotas 59-aastane rollerit juhtinud naine sõiduvahendi üle kontrolli ning sai maasturilt löögi. Roller põrkas kokku maasturi juhipoolse küljega.

Motorollerit juhtinud naise kainus selgitatakse ekspertiisis. «Kuigi selle õnnetuse täpsed üksikasjad on veel selgitamisel, soovitame kitsamatel külavaheteedel liigeldes hoida sõidukiirus pigem madalam. Nii jääb piisavalt aega kurvist tulevate liiklejate märkamiseks ja nendega arvestamiseks. Ühtlasi on siis võimalus hoida piisavat külgvahet, et üksteisest turvaliselt mööduda,» sõnas politseikapten.