Linn andis Metallica Tartusse toomiseks 50 000 eurot

Kontserdi toetamist kinnitavas dokumendis seisab muu hulgas, et väljamakstav 50 000 eurot vabanes ootamatult, sest varem linnakantselei personalirakenduse arendamiseks arvestatud 52 100 eurot ei lähe sel aastal siiski tarvis. Kuna arendustööd eeldavad põhjalikumat ettevalmistust, lükkub nende tellimine järgmisse aastasse ning sel moel vabanevad 50 000 eurot suunatakse avalike suhete osakonnale ühistegevuskuludeks ja Metallica kontserdi korraldamise toetuseks.

Linnavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja Kadri Saarepuu ütles, et linn toetabki aeg-ajalt suurüritusi. «Nii suurt kontserti pole Tartus varem toimunud. Linn ikka toetab neid üritusi, mis on turunduslikult ja majanduslikult kohalikele ettevõtjatele ja ka linnale kasulikud,» selgitas ta.

Saarepuu lisas, et tegemist on ühise turundusprojektiga. «Ei ole paremat võimalust linna näitamiseks kui suurüritused, seal hulgas Metallica kontsert,» arvas ta.

Tartu linn on sarnaselt toetanud ka näiteks Eesti Laulu poolfinaalide korraldamist ülikooli spordihoones. Ka eeloleval nädalavahetusel peetavale Rally Estoniale andis linn 60 000 eurot.

Saarepuu avaldas veendumust, et kohalikud ettevõtted on väga õnnelikud selle üle, et suurüritused Tartusse jõuavad.