Laulupeo kontserdi ülekannet kogunesid ERMi juurde vaatama mõned üksikud huvilised

Et Buht on aastaid tegelenud rahvatantsuga, siis on tantsupidu talle südamelähedasem kui laulupidu. «Ise ma üldtantsupeol osalenud pole, aga kolm aastat tagasi käisin Jõgeval naiste tantsupeol,» sõnas ta. Kuigi praegu Buht aktiivselt rahvatantsuga ei tegele, loodab ta millalgi taas leida omale tantsimiseks rühma ning korra elus ka ise tantsupeol Kalevi staadionil jalga keerutada.

Votila selgitas, et pea kõik soomlased teavad, mis sündmus on Eestis üldlaulupidu. «See on Soomes väga kuulus, kuid ma ise pole kunagi laulupidu kuulamas käinud, nüüd mul on selleks mõni hetk, et kontserti vaadata,» selgitas ta.