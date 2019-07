Politsei otsib Tartus kadunuks jäänud 34-aastast meest

Meelis on ka varem lähedaste teadmata ringi liikunud nii, et tema asukoht on neile teadmata. Samas ei ole mehel sedapuhku kaasas ravimeid, milleta võib ta terviseseisund kiirelt halveneda. Nii on võimalus, et Meelis võib olla hätta sattunud. Teada on, et viimati nägid tuttavad Meelist 1. juulil, kui nad Tartus Jaama tänaval korteris ühiselt aega veetsid.