Viljandlasest bussijuht sõidutas reisijad Supilinna asemel teisele poole jõge Salvesti juurde

Algul kulges sõit tavapärast marsruuti mööda ja arvasin, et nii igavalt kõik lõpebki. Aga ei! Vabaduse puiesteest mööda kulgedes märkasin äkki Diskosilla (st Vabaduse silla - toim) uhket kaart, ja buss peatus Ülejõel, Vene peatuses. Masin kuulutas küll Palmihoone peatust. Vaatasin, et ju vist palmihoone kolitud, ja äkki viib nr 6 nüüd vahelduseks ERMi. Aga ei.

Bussijuht tõusis, läks välja. Mõtlesin, et gaasi laskma vms. Kui ta tagasi tuli, jätkas ta teed ülesmäge (kuis muidu!). ERMi asemel pööras ta siiski Puiestee tänavale ja jätkas, jätkas. Muidugi oleks tore olnud pojale Rakverre külla sõita, aga nemad on just laulupeole sättimas, nii et, pole vaja!