Eesti mainekaima kõrgkooli au kuulub Tartu ülikoolile

Tänavu mais 15–74-aastaste Eesti elanike seas korraldatud Kantar Emori uuringust selgus, et igas vanuses elanikud peavad riigi mainekaimaks kõrgkooliks endiselt Tartu ülikooli. Ühtlasi on see eestimaalaste jaoks ülekaalukalt kõige meeldivam kultuuri- ja haridusvaldkonna bränd.