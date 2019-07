Tartu rattaringluses tehti oluline muudatus

Kui aku on laetud alla 50 protsendi, siis dokist ratast võtta ei saa. Tartu linnatranspordi juhi Roman Meeksa sõnul viidi muudatus sisse seetõttu, et rataste akud sõideti liiga tühjaks, mis tekitas mitmeid tehnilisi probleeme.

Iga rattakasutaja vastutab selle eest, et ratas saaks korralikult dokki pandud ja sõit lõpetatud (ekraanile ilmub teade «Ratas on dokitud»). Kui siiski juhtub olukord, kus tõsise tehnilise rikke tõttu ei ole võimalik sõitu lõpetada, siis tuleb sellest teatada rattaringluse kasutajatoele. Kui seda ei ole tehtud, jääb vastutama viimane kasutaja.

Kasutajatoele on antud ka teada sellest, et rattaringluse mobiilirakendus ei näita alati õigeid andmeid rataste arvu kohta parklates. See on paljuski seotud rattaringluse suure koormusega, kus äpp ei jõua aktiivses kasutuses olevate rataste andmeid piisava kiirusega uuendada.