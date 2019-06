Juuli algusest saab osta vähipüügiks kalastuskaarte

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus sõnas, et kuigi tänavu juba leevendatult, jäi siiski kitsendusena kehtima ka jõevähi püügikeeld Pärnu maakonnas Pärnu jões.

Tänavu on keelatud Pärnumaal vähipüük Pärnu jões, Pärnu vallikraavis, Reiu jões, Sauga jões, Tuudi jões ja Vanamõisa jões. «Vähipüük keelatakse nois veekogudes, sest katsepüükide käigus on saadud lisaks signaalvähkidele ka teist võõrliiki, ogapõskset vähki. Võõrliigi leviku takistamiseks keeld kehtestataksegi,» lisas Tuus.

Ühe kõige olulisema muudatusena vähipüügi juures tuleb püüdjatel arvestada, et alates sellest aastast on vähipüügile kehtestatud isendipõhine väljapüügi piirang. Kalastajatel on lubatud ühe kalastuskaardi alusel püüda kuni sada mõõdulist vähki ühes ööpäevas.