Ilmar Part: «Meil on parempoolne liiklus, sellele peaksid mõtlema ka jalakäijaid.»

Esimene reegel, mida meeles pidada, peaks olema, et meil on parempoolne liiklus, sellele peaksid mõtlema ka jalakäijaid. Kui jalakäija liigub reeglipäraselt, on seda lihtsam teha ka teistel, ratturitel. Muidugi puudutab see ka autojuhte. Teine reegel just ratturitele on see, et kes tahab kiiremini sõita, peaks seda tegema autotee servas, mitte kõnniteel jalakäijatega läbisegi. See jällegi puudutab ka autojuhte – kui autojuhid käituvad nii, et rattur ei tunne end sõiduteel turvaliselt, on palju tahta, et ta sõiduteele sõitma läheb.