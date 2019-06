Lähipäevil läheb ilm jahedamaks

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-9, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 14-19 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma, võib olla äikest. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, puhanguti 14-17 m/s. Sooja on 18-23, Ida-Eestis kuni 25 kraadi.

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab vihma ja on äikeseoht. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 15-20 kraadi.