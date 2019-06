Tartu üleskutse hoogustab tervislike eluviiside edendamist üle Euroopa.

Esimesed tulemused näitavad, et pärast Tartu üleskutset on Euroopa Komisjon panustanud rohkem raha ja kogunud uusi teadmisi, et võidelda ebatervisliku toitumise ja ülekaalulisuse vastu ning suurendada inimeste kehalist aktiivsust. Lisaks julgustab üleskutse liikmesriike ja kodanikuühiskonda andma oma panust rahvatervise arengusse.

«Olukorras, kus iga neljas 1. klassi õpilane on Eestis ülekaaluline ning enam kui pool täiskasvanud elanikkonnast ei liigu piisavalt, on sellised eri valdkondi sõlmivad kokkulepped Euroopa tasandil väga olulised. Veel olulisem aga on, et me igaüks ise oma toitumise, liikumisaktiivsuse ja terve elustiili eest seisaks, perega koos aktiivselt aega veedaks ja sel moel Eesti elu tervendaks,» ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.