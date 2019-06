Populaarses koerte jalutamiskohas meelitab loomi mürgine koerapöörirohi

«Ma parem ei lähegi siis sinna kanti enam koeraga. Mingi raipelõhnalise taime pärast teda suukorvistama ei hakka,» kommenteeris üks koeraomanikest. Nimelt on koera-pöörirohul eripärane lõhn, mis paljude allikate kohaselt meenutab roiskuvat raibet.

Lõhn meelitab koeri

Taime on pargis märganud ka ERMi haljastaja Ain Vellak. «See võib koertel kindlasti ebameeldivat tunnet tekitada, kui nad sinna ninapidi ja keeltpidi sisse lähevad,» tõdes ta. Vellaku sõnul pole taimel päris raipe lõhn, kuid omapäraselt lõhnab see küll. «Seda võib täitsa arvata, et ta lõhnaga neid koeri köidabki,» sõnas ta.

Kui koer taime närib, võib loom segaseks muutuda, mistõttu nimetatakse seda ka hullukoerarohuks, maruheinaks ja rumalakoeralilleks. Ohtlikus taimes leidub tegelikult ka raviomadusi ning see kuulub ravimiameti ravimtaimede nimekirja. Ravimiameti müügilubade osakonna juhataja Margit Plakso lausus, et koeri võib taime lõhn näksima meelitada küll.

Eesti maaülikooli botaanika professor Tiiu Kull paanikaks põhjust ei näe, sest üldiselt saavad koerad aru, mida tohib ja mida ei tohi süüa. Seda, kas taime lõhn koeri meelitab või mitte, Kull kinnitada ega ka ümber lükata ei osanud.

Las kasvab, aga ma tahan koeraomanikuna täpselt teada, kus kohas, sõnas Kristin Sarv.

Ta lisas, et koer peaks haljasalal olema ikkagi rihma küljes ning omanik peaks jälgima, kui koer mõnda taime julgelt sööma hakkab. «Mürgiseid taimi on haljasaladel ju palju,» lausus ta.

Ei paista silma

Koeraomanik Kristin Sarv rääkis, et tema koera huvitavad jalutuskäikudel igasugused asjad ja taimed, aga niisugust taime ta veel märganud pole. «Edaspidi, kui koer rohtu sööb, vaatan erilise hoolega, mida ta täpselt sööb,» sõnas Sarv. ERMi juures jalutab ta tavaliselt mitu korda nädalas, aga pärast hoiatuse saamist pole veel käinud. Sotsiaalmeedias ringelnud fotol näis talle taime kasvukoht olevat seal, kus tema koera jaoks õnneks ohtu pole – seal on ta koer rihmas ja kõnnib mööda teed. Ta lisas, et ala korrastajad peaksid jälgima, et taim ei leviks liiga laialt. «Las kasvab, aga ma tahan koeraomanikuna täpselt teada, kus kohas,» sõnas Sarv.

Pargi haljastaja Vellaki sõnul on tuntud rohitaim pargis ise kasvama hakanud, kuid massiliselt seda seal ei ole. Ta lisas, et palju on nii-öelda jamasid taimi ka ERMi naabruses, kus on endine sõjaväekasarm. «Koerajalutajad käivad seal ka, ilmselt on nad sealpool kohanud neid taimi isegi rohkem,» lisas Vellak.

Teisi suuremaid ja inetumaid umbrohtusid on haljastaja ERMi juurest juba välja juba rookinud, kuid koerapöörirohtu mitte, kuna see ei paista nii silma. «Seni pole keegi kurtma tulnud ka. Eks ma nüüd hoian silmad lahti ning kui taime näen, tuleb lihtsalt labidat anda ja välja võtta,» sõnas haljastaja.