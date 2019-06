Tulemus käes. Rattaringlus jääbki öötundideks lukku ning lohakaid kasutajaid ootab rahaline nõue

Rattaringluse reeglite kohaselt vastutav iga kasutaja selle eest, et sõiduk saaks korralikult dokki tagasi pandud ja sõit ametlikult lõpetatud (ekraanile peab ilmuma teade "Ratas on dokitud").

Rataste mittesihipärase kasutamise eest – kui sõidetakse näiteks mitmekesi või tehakse trikke – võib linnavalitsus kasutaja konto blokeerida. Esimesed kontod on nüüdseks juba kinni pandud, samuti on välja saadetud hulk hoiatusi. Ringlusratta sihiliku lõhkumise eest hakkab linnavalitsus nõudma kahjuhüvitisi, mis võivad küündida 2500 euroni.

Paljud rattaringluse kasutajad on kurtnud, et laenutuse mobiilirakendus ei näita alati dokkides olevate vabade rataste arvu õigesti. See on süsteemi haldaja sõnul paljuski seotud suure kasutuskoormusega – nimelt ei suuda rakendus alati aktiivses kasutuses olevate rataste andmeid piisava kiirusega uuendada. Lisaks: kui rataste akud sõidetakse jäägitult tühjaks, siis ei hakka rattad dokis enam ise laadima ja vajavad tehnikute abi, kuid rakendus kuvab ikkagi ratast dokis seni, kuni tehnikud on selle töökojas arvele võtnud.