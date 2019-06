Selgusid Tartu medali kavalerid

Hele Kiisel FOTO: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Hele Kiisel töötab Hugo Treffneri Gümnaasiumis matemaatikaõpetajana 1977. aastast. Lisaks eeskujulikult tehtud põhitööle on ta olnud mitmete kogu Eestit mõjutanud haridusuuenduste initsiaatoriks ja läbiviijaks. Tal on oluline roll Hugo Treffneri Gümnaasiumi kujundamisel õpilaskeskseks, paljude õppesuundade ja valikainetega puhtaks gümnaasiumiks. Samuti on ta olnud üks hingestatumaid eestvedajaid traditsioonilisel viie kooli võistlusel reaalainetes.

Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse juhina on Hele Kiisel korraldanud mitmeid matemaatikaõpetajate koolituspäevi ja seminare, korraldanud PISA koolitustuuri, kutsunud ellu üleriigilise matemaatikaõpetajate aktiivi ning hoolitsenud matemaatika kui huvitava õppeaine propageerimise eest. Ta on arvukalt retsenseerinud matemaatika õppevara ning olnud ise mitmete matemaatikaalaste teoste autor. Samuti on ta teinud väga tulemuslikku koostööd Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga õpetajate koolitamisel ja õpilaste karjäärivalikute kujundamisel.

Hele Kiisel on oma tegevusega andnud olulise panuse Tartu ja terve Eesti hariduselu arendamisesse ning süvendanud huvi ja lugupidamist matemaatika valdkonna vastu ning väärib tunnustamist Tartu medaliga.

Merike Kull on pildil paremal. FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabori juhataja Merike Kull on andnud hindamatu panuse, et Tartu ja Eesti õpilased saaksid olla füüsiliselt ja vaimselt tervemad. Liikumislabori algatatud programm «Liikuma kutsuv kool» otsib lahendusi, mis võimaldaksid õpilastel koolipäeva jooksul rohkem liikuda ning vähendaksid istuvat aega. Programmiga on liitunud 78 kooli üle Eesti, sealhulgas 11 Tartu põhikooli.

Merike Kulli juhitud liikumislabori ja erinevate koolide koostöö on andnud tuhandetele Eesti lastele võimaluse õppida tervislikumas koolikeskkonnas – nautida kehaliselt aktiivsemaid vahetunni ja ainetunni tegevusi ning liikumist soosivat koolipäeva ülesehitust. Liikumislabori selgitustöö on andnud suure tõuke erinevate Tartu koolide (Variku põhikool, Tartu Raatuse kool, rekonstrueeritav Annelinna gümnaasium) rekonstrueerimiseks liikuma kutsuva kooliruumi põhimõtete järgi. Liikuma kutsuva kooliruumi olulisust tartlaste jaoks näitavad ka viimaste aastate kaasava eelarve võiduideed, mis räägivad selgest soovist rajada lastele liikumist soosivad koolihoovid.

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabori juhataja Merike Kull väärib oma töö eest laste tervise edendamisel Tartu medalit.

OÜ TMB Element nõukogu esimees Vallot Mangus. FOTO: Margus Ansu/Tartu Postimees

Ettevõtja Vallot Mangus on alates 1990. aastast tegutsenud Tartu ehitusettevõtluses. Kuni 1993. aastani oli ta Tartu RBT firma Remet direktor. Seejärel kuus aastat AS Tartu Maja finantsdirektor ja juhatuse liige. 1999. aastal sai temast AS-i Tartu Maja Betoonitooted juhatuse esimees, alates 2009. aastast on ta sama ettevõtte nõukogu liige. 2018. aastal sai Vallot Mangusest OÜ TMB Element nõukogu esimees. Ta kuulub ka Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu juhatusse.

Vallot Manguse juhtimisel on OÜ TMB Element muutunud üheks suurematest betoonelementide tootjaks Balti riikides. Ettevõte on ka oluliseks tööandjaks Tartu linnas, andes tööd pisut vähem kui 200 inimesele. Ettevõtte toodangust on monteeritud mitmeid nimekaid ehitisi nii Eestis kui ka eksportturgudel, näiteks Eesti Rahva Muuseumi uus peahoone (aasta betoonehitis 2016) ja Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi õppe- ja teadushoone Tartus, Tallinki peakontor Tallinnas (aasta betoonehitis 2009) ning BillerudKorsnäs uus pakendivabrik ja IKEA mööblimajad Rootsis.

Vallot Manguse tegevus ettevõtjana ja panus Tartu ettevõtlusmaastiku arendamisel väärib tunnustamist Tartu medaliga.

Anne sauna kauaaegne juhataja Vambola Niit. FOTO: Sille Annuk/Tartu Postimees

Vambola Niit sündis 1952. aastal Urvastes. 1973. aastaks tõi elutee ta Tartusse, kus temast sai teeninduskombinaat «Täht» vanemmeister. 1986. aastal asus ta tööle Tartu Teenindustootmisvalitsuse juhataja asetäitjana. Juba toona kuulusid tema haldusalasse kõik viis Tartu linnas tegutsevat sauna. Ühtlasi oli ta vastutav juba aasta varem ehitama hakatud Anne Sauna järelvalve eest ning seetõttu võib väita, et ta tunneb läbi ja lõhki Anne sauna iga süsteemi ja nurgatagust. 1990. aastal jätkaski ta tegevust munitsipaalettevõtte Anne Saun direktorina.