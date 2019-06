Poisikeste temp keeras sportlaste suvised treenigplaanid tuksi

Treeningsaalis kuni suve lõpuni trenni teha ei saa. Suviti on spordihoone peaasjalikult MTÜ Jõu ja Tervise Seltsi kasutada. Seltsi eestvedaja, treener Ailer Mõtsar selgitas, et suviti käib saalis treenimas paarikümne liikmeline treeningrühm. «Meil on pikk ja järjepidev treeningkava, trennis käijad on selle eest maksnud, meil pidid suvel hakkama koolitused ning nüüd on kõik mokas,» sõnas Mõtsar. Praegu tegeleb Mõtsar treeninggrupile asenduspinna otsimisega. «Praegu häid lahendusi leidnus pole,» lisas ta.