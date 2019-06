Esimese lau-lupeo noodikogumikus (väiksel pildil esika as) on 12 vaimulikku ja 15 ilmalikku laulu, mille hulgas on ka hiljem Eesti Vabariigi hümnina tarvitusele võetud «Mu isamaa on minu arm». Siin avaldatud fotod on trükisest, mis asub Eesti kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogus.

FOTO: Kristjan Teedema