Anne kanali veepargis läheb täna möll lahti

Avamise puhul saavad 100 esimest huvilist parki tasuta, ülejäänute piletitele kehtib soodushind. O2 veepargi ühe rajaja Karl Irdi sõnul on tegemist ainulaadse lahenduse ja selle suve kõige ägedama meelelahutuskohaga terves Lõuna-Eestis.

Veepargi atraktsioonid on täispuhutavad padjad, batuudid ja liumäed, mis moodustavad katsumusterohke takistusraja. Võimalik on teha vettehüppeid suurelt batuudilt, lasta liugu hirmuäratavast 5-meetrisest liumäest või lennelda kõrgustesse hiiglaslikult hüppepadjalt.

Anne kanali veetemperatuur on ennustuste järgi täna 24 kraadi.

Veeparki mahub korraga lustima 120 huvilist, seal on üle viieteistkümne atraktsiooni ning need kõik asuvad ligi 2400-ruutmeetrisel veepinnal.

Karl Ird kinnitas, et veepargis liikumine nõuab osavust, kiirust, tasakaalutunnetust, jõudu ja täpsust ning see on paras proovikivi nii noortele kui ka täiskasvanutele. Väikestele mudilastele veepark siiski mõeldud ei ole.

Lõbutsema pääseb igal täistunnil ning lustida saab järjest 45 minutit. Kohustus on kanda vesti, mille saab teenindajate käest.

Veepark on avatud ilusate ilmadega esmaspäevast kuni pühapäevani kell 11–19 ning nii suve lõpuni välja. Pilet on kõigile 7 eurot. Võimalik on osta aga ka päevapilet ja grupipilet.

Karl Ird lisas, et õhtul pärast veepargi sulgemist on veealale paigaldatud valvekaamerad. See tähendab, et kui keegi soovib siis hüppama minna, tuleb kohale valveteenistus ja vajaduse korral politsei. Ohutuse huvides on kord selline, et omavoliliselt veeparki keegi külastada ei tohi.

Rohkem infot leiab https://www.facebook.com/O2VEEPARK.