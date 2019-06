Tartu Rockile esimese tiitli toonud Tõnus Lust: lõpuks huvitab sind inimene. Medali teed ka köögis viina visates ära

Tartu korvpalli kuldsete aegade üks arhitekte Tõnu Lust nendib, et medalitele mängiva meeskonna ehitamine võtab aastaid. Ning ka siis ainult oma kasvandikele tuginedes kaugele ei purjeta.

Noorte mängumeeste kasvatajana Tartu korvpalli lähimineviku suurtele võitudele aluse pannud Tartu korvpallikool tähistab homme 45. sünnipäeva. Viisteist aastat korvpallikoolis treenerina tegutsenud ning 2004. aastal Tartu Ülikool/Rocki peatreenerina Eesti meistriks (see oli Tartu esiklubile Rocki nime all esimene tiitel) tüürinud Tõnu Lust nendib, et Taaralinna esindusmeeskonnaga pole lood praegu kiita. Selles, kas Rockile suudetakse kogukonnaklubina uus elu sisse puhuda, julgeb Lust pigem kahelda.