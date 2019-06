Linn jagab tehnikaringide loojatele toetusi

Tehnika- või tehnoloogiaringi loomise toetus on selleks, et viia läbi 7–19-aastastele noortele mõeldud huviringi või huvikooli õppe- või ainekava Tartus. Ringi peab avama järgmisel aastal, ringitunnid peavad toimuma süsteemselt (harilikult igal nädalal) ja ringis peab olema juhendaja. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, linnaasutused ja huvikoolid. Sedapuhku ei anta toetust robootika- ja infotehnoloogiaringidele. Noorsooteenistuse juhataja Piret Taluri sõnul on neid ringe Tartus juba rõõmustavalt palju ning konkursiga soovitakse anda hoogu vähem esindatud huvivaldkondadele.