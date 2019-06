Linn kavandab esmaabi koolitust kõigile põhikoolilõpetajatele

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on linn seadnud eesmärgiks, et kõik Tartu põhikoolide lõpetajad läheksid ellu väga vajalike teadmistega. «Esmaabi ja elustamise praktiline koolituspäev kõigis põhikoolides võimaldab ühtlustada õpilaste teadmisi, sest esmaabiõppe tase on koolides erinev,» rääkis Lees. Abilinnapea lisas, et tartlaste elupäästevõimekuse suurendamine on linna jaoks prioriteet, millesse on järjepidevalt panustatud. «AED-aparaadid linnaruumis, elustamisnukud koolides kasutamiseks, lisaks Tartu Kiirabi toetamine linnaruumis toimuvate elustamisõppepäevade läbiviimisel,» loetles abilinnapea Lees.